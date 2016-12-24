Росприроднадзор добивается взыскания с Саранского горводоканала более 7,7 млн. рублей за ущерб реке Инсар

Суды трех инстанций поддержали требование Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии к МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» («Саранскгорводоканал») о взыскании ущерба, причиненного реке Инсар. По информации ведомства, правомерность требований подтверждена в ходе судебных слушаний в Арбитражном суде РМ, Первом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

Как сообщается, в ходе внеплановой проверки предприятия в 2022 году было установлено, что юридическое лицо осуществляет свою деятельность с нарушениями требований природоохранного законодательства, допуская превышения уровня загрязняющих веществ в сбрасываемых в реку сточных водах.

Предписание об обязательном устранении нарушений водоканалом не было исполнено, в 2023 году проверка вновь выявила превышения по аммоний-иону.

Специалистами Росприроднадзора был произведен расчет ущерба водному объекту, который составил более 7,7 млн. рублей. Возмещать его добровольно предприятие отказалось. В связи с этим Управление было вынуждено выйти с исковым требованием в суд.

Рассмотрев материалы дела, суды поддержали позицию надзорного органа, отклонив доводы ответчика о собственной невиновности. МП «Саранскгорводокнал» обязано перечислить в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба водному объекту всю сумму в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу.