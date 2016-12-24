В Мордовии в этом году завершили работы по одному из самых масштабных дорожных проектов

В течение нескольких лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии велось строительство «Обхода Рузаевки». Это один из самых масштабных дорожных проектов в регионе. Не так давно по новой дороге открыли движение.

В 2021 году был реализован 1-й этап строительства, тогда возвели участок дороги длиной 7,5 км с двумя мостами через реки Сельдяй и Тарханку. Общая протяженность дорожного полотна с учетом второго этапа составила 11,6 км.

Работы велись с соблюдением современных стандартов качества и безопасности. Дорожные специалисты на основном ходе уложили три слоя асфальтобетона, построили сооружения для отведения талых и дождевых вод, под земляным полотном уложили шесть труб на сваях. Ливневую канализацию оснастили очистными сооружениями. Особое внимание уделили уплотнению земляного полотна.

Новая дорога снизит транспортную нагрузку на Рузаевку, поможет вывести потоки крупнотоннажного транспорта за пределы города. Обход соединил две важные транспортные артерии республики - федеральную трассу Р158 и региональную трассу «Саранск - Рузаевка».