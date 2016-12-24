В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в Мордовии развивается добровольческое движение. Жители республики в волонтерскую деятельность вовлекаются через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

В 2024 году в Мордовии в волонтерской деятельности приняли участие более 60 тысяч человек. В школах Мордовии проводились «Добро.Встречи», на которых рассказывали о направлениях добровольческой деятельности, волонтерских организациях, о федеральных и региональных акциях. Для координаторов волонтеров проводились различные курсы, лекции и обучающие программы, в результате которых выдано более 25 тыс. сертификатов.

В этом году республика вошла в состав победителей конкурса «Регион добрых дел». На следующий год планируется реализовать комплексную программу по развитию добровольческой инфраструктуры.

В республике организована деятельность ассоциации ресурсных центров Мордовии. Они открыты на базе МГУ им. Н.П. Огарева, в Рузаевском и Ковылкинском районах. Последний объединяет волонтеров «серебряного возраста».

В Мордовии также работает региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Ежегодно проводится Международная премия #МЫВМЕСТЕ. Она поддерживает лидеров социальных преобразований России и всего мира с целью популяризации добровольческой деятельности и поддержки социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Республику на премии представляли победители регионального этапа. На Съезде Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» команда из Мордовии вошла в ТОП-10 и заняла почетное 6 место.

Кроме того, волонтеры оказывают содействие фонду «Защитники Отечества» и организовывают волонтерское сопровождение различных республиканских мероприятия.