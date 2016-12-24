На улицах в Саранске устанавливают знаки запрета стоянки автотранспорта по четным и нечетным числам

По информации городской Администрации, для своевременной и качественной уборки территорий и обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период в столице Мордовии утверждены места установки дорожных знаков, запрещающих стоянку автотранспорта по четным и нечетным числам.

Ограничения будут действовать во временном интервале с 0:00 до 6:00 и затронут все основные улицы города.