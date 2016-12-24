На улицах в Саранске устанавливают знаки запрета стоянки автотранспорта по четным и нечетным числам

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
По информации городской Администрации, для своевременной и качественной уборки территорий и обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период в столице Мордовии утверждены места установки дорожных знаков, запрещающих стоянку автотранспорта по четным и нечетным числам.
Ограничения будут действовать во временном интервале с 0:00 до 6:00 и затронут все основные улицы города.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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