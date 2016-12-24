В Мордовии в День Героев Отечества состоялась церемония возложения цветов в память о защитниках страны

9 декабря в нашей стране отмечается особая дата – День Героев Отечества. В этот день в Мордовии отдали дань уважения и памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью, защищая интересы Отчизны.

На площади Победы в Саранске состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков.

Цветы к памятнику возложили также участники специальной военной операции, боевых действий, награжденные государственными наградами, и члены их семей, военнослужащие и представители правоохранительных органов, ветеранских, религиозных, молодежных и общеобразовательных организаций.

Память героев, павших на полях сражений при выполнении воинского долга, почтили минутой молчания.

Мордовия гордится своими доблестными воинами. Победа будет за нами!