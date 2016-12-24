В Роспотребнадзоре по РМ открыли «горячую линию» по выбору новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 9 по 20 декабря 2024 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться:

- по телефону «горячей» линии Управления Роспотребнадзора по РМ 8(8342)24-64-21,24-96-89 (отдел надзора за питанием населения, отдел надзора за условиями воспитания и обучения).

Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).

- по телефону «горячей» линии Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68.

Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов)