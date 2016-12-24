В Мордовии с начала недели за нетрезвое вождение к ответственности привлекли 14 водителей

По данным Госавтоинспекции республики, в Мордовии с начала недели за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к ответственности были привлечены 14 водителей.

Из этого числа двое повторно сели за руль в нетрезвом виде, уже имея штрафы за хмельную езду. Теперь им грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.