В Мордовии с начала недели за нетрезвое вождение к ответственности привлекли 14 водителей

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По данным Госавтоинспекции республики, в Мордовии с начала недели за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к ответственности были привлечены 14 водителей.
Из этого числа двое повторно сели за руль в нетрезвом виде, уже имея штрафы за хмельную езду. Теперь им грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ.
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