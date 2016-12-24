Активисты Народного фронта в РМ сигнализируют властям о проблемах с теплотрассой в селе Зыково

В селе Зыково, входящем в состав городского округа Саранск, были обнаружены серьезные повреждения теплоизоляции труб, расположенных неподалеку от местного детского сада. Обмотка на трубопроводе изрядно изношена — на некоторых участках она просто свисает кусками, в то время как на других полностью отсутствует.

Общественники насчитали множество открытых участков на протяжении нескольких десятков метров теплотрассы, что стало излюбленным местом для уличных и домашних кошек.

«Хорошая теплоизоляция труб позволяет значительно снизить теплопотери, делая систему отопления более экономичной, — подчеркивают представители Народного фронта в Республике Мордовия. – К тому же качественная изоляция защищает трубы от коррозии, резких перепадов температур и механических повреждений».

Народный фронт призывает местные власти привести теплотрассу в нормативное состояние, чтобы избежать проблем в преддверии сильных морозов.