На дороге под Саранском молодой водитель на «Приоре» влетел в металлическое ограждение

По информации Госавтоинспекции республики, 5 декабря в 22.20 на автодороге «Восточный обход г.о. Саранск» 21-летний водитель автомашины «Лада Приора» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован. По данным дорожных полицейских, молодой человек управлял автомашиной в трезвом состоянии.