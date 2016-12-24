На дороге под Саранском молодой водитель на «Приоре» влетел в металлическое ограждение

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По информации Госавтоинспекции республики, 5 декабря в 22.20 на автодороге «Восточный обход г.о. Саранск» 21-летний водитель автомашины «Лада Приора» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован. По данным дорожных полицейских, молодой человек управлял автомашиной в трезвом состоянии.
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