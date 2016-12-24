В Мордовии борец за сельские дороги выслушал приговор суда за поджог трактора

64-летний житель села Тарханская Потьма Зубово-Полянского района ответил в суде за оригинальный способ «защиты» сельской дороги от разрушения. Пожилой мужчина обвинялся в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

В ходе проведенного дознания было установлено, что в феврале 2023 года в селе некий злоумышленник подпалил трактор местного жителя. Виновника огненного инцидента сотрудники полиции вычислили в кратчайшие сроки.

Уличенный в преступном деянии 64-летний пенсионер объяснил свои действия желанием уберечь сельскую дорогу от негативного воздействия на нее тяжелой техники. Ночью он подошел к дому хозяина транспортного средства, повредил колеса трактора и совершил его поджог. Совершив задуманное, мужчина скрылся с места преступления.

Ущерб, причиненный владельцу трактора, составил более 330 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, суд определил сельчанину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.