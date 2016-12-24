Жители Мордовии могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Ты в игре»

28 ноября стартовал прием заявок на участие в пятом юбилейном сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Главная задача конкурса – находить и отмечать яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни.

Конкурс «Ты в игре» проводится ежегодно при поддержке Министерства спорта России и содействует реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В конкурсе представлено восемь номинаций. Основные – «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности». Номинации от партнеров конкурса – «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа».

Победители в каждой из основных номинаций получают 300 000 рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона – гран-при размером 1 000 000 рублей. Победители народного голосования и партнерских номинаций награждаются призами от партнеров конкурса.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В пятом сезоне в экспертный совет вошли пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель Председателя Правительства – Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух и другие.

Для помощи в развитии проектов участникам будет предоставлена расширенная и подробная обратная связь, а также организована серия обучающих вебинаров от наставников. Больше возможностей для развития проектов дадут и партнеры конкурса, число которых в этом сезоне также увеличилось.

В конкурсе могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, а также любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте: тывигре.рф.

Прием заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года.