Механик Ковылкинской ЦРБ ответит в суде за жульничество с запчастями для служебного транспорта

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По информации прокуратуры РМ, 64-летний житель Ковылкинского района предстанет перед судом по обвинению в присвоении вверенного имущества.
По данным следствия, в должности механика административно-хозяйственного подразделения Ковылкинской ЦРБ обвиняемый в период с января 2022 года по май 2024 года списывал приобретенные запасные части для автомобилей на водителей больницы.
В реальности водители запчасти не получали и на служебный транспорт детали не устанавливались – механик все списанное прибирал к рукам. Часть присвоенного он устанавливал на личный транспорт, а часть продавал на сторону. Таким образом, оборотистый деятель причинил больнице материальный ущерб на общую сумму 257 тысяч рублей.
Отмечается, что материальные потери медицинского учреждения механик уже возместил. В настоящее время уголовное дело направлено в Ковылкинский районный суд для рассмотрения по существу.
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