В Доме Республики обсудили участие Мордовии в пилотном проекте по вовлечению недвижимости в экономический оборот

4 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем руководителя Росреестра Татьяной Громовой. Стороны обсудили взаимодействие и координацию действий между Росреестром, ППК «Роскадастр» и региональным Правительством при реализации пилотного проекта «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот».

Глава Мордовии подчеркнул важность этой работы для региона: «Имущество и объекты недвижимости, которые мы имеем, надо включать в экономический оборот. Если в муниципалитете эта работа выстроена, это сразу отражается на росте доходной части бюджета. Когда налажен четкий и понятный учет – это положительно отражается на всей экономике».

Татьяна Громова отметила, что республика стала одним из 15 субъектов страны по реализации пилотного проекта в рамках госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных (НСПД). Здесь, в свою очередь, важно внесение в ЕГРН полных и точных данных – на их основе Росреестр создает цифровые сервисы для граждан, бизнеса и государства. Инициатива направлена на создание полного и точного реестра недвижимости, повышение эффективности использования земельных ресурсов и инвестиционного потенциала регионов.

«Наш проект – один из механизмов наполнения ЕГРН полными и точными данными. В его рамках проводятся работы не только по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, но и по вовлечению в оборот неиспользуемых территорий и земель. В следующем году Росреестр планирует масштабировать его на все регионы Российской Федерации», - сказала заместитель руководителя Росреестра.

Было отмечено, что за прошедшие годы в Мордовии значительно снижена доля незарегистрированных объектов недвижимости — с 33,5% в 2021 году до 22,4% в 2024-м. Реализация проекта позволит ускорить этот процесс и вывести данный показатель на новый уровень.

Республике также предстоит внести 15 % данных по границам населенных пунктов, в ЕГРН внесено 52 % границ территориальных зон. Добавим, что в Мордовии покрытие картографических работ составляет 95 %. В следующем году эти работы планируется завершить. Также одобрена заявка республики на проведение в предстоящем году за счет средств федеральной субсидии комплексных кадастровых работ почти по 52 тысячам объектов и 95 кадастровым кварталам.

В ходе встречи обсудили также подготовку к ежегодному межрегиональному земельному форуму «Мастор-2025».