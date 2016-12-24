Житель Мордовии предстал перед судом по обвинению в организации деятельности иностранной неправительственной организации

Сотрудниками правоохранительных органов в Мордовии выявлена и пресечена противоправная деятельность 54-летнего жителя Лямбирского района, причастного к созданию нежелательного на территории Российской Федерации религиозного движения.

Установлено, что мужчина организовал на территории региона ячейку движения, деятельность которой с июля 2020 года признана нежелательной на территории РФ. Под предлогом физического оздоровления и духовного самосовершенствования он вовлекал в организацию новых участников, проводил с ними встречи и собрания, распространял информационные материалы, направленные на популяризацию структуры в жилых районах г. Саранска.

В ходе обысковых мероприятий по местам жительства фигуранта и его последователей обнаружены и изъяты книги, листовки, средства связи и флеш-накопители.

На основании собранных материалов возбужденно уголовное по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации). В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.