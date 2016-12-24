В Мордовии руководитель АНО ответил в суде за махинацию с грантом на реабилитацию наркозависимых лиц

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Суд в Мордовии вынес приговор 45-летнему председателю АНО социальной поддержки «Выход есть» по обвинению в покушение на мошенничество в особо крупном размере. Противоправная деятельность фигуранта уголовного дела была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе расследования было установлено, что руководитель некоммерческой организации в рамках соглашения с Минсоцзащиты РМ получил субсидию на оказание услуг по не медицинской реабилитации наркозависимых лиц. В рамках гранта НКО обязывалось в течение 2024 года за 1 миллион 486 тысяч рублей провести реабилитацию не менее 20 больных.
Но в отчетную документацию уже за первый квартал фигурант дела включил сведения о лицах, ранее уже прошедших социальную адаптацию. Таким образом часть выделенных денег в размере 760 тысяч рублей он похитил и потратил на личные нужды.
В апреле 2024 года преступные действия руководителя НКО были выявлены, в связи с чем его преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам.
В ходе следствия вину в преступлении мужчина признал, ущерб возместил в полном объеме.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 350 тысяч рублей.
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