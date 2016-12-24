В родном селе Героя Советского Союза Георгия Якушкина в память о нем установлена мемориальная доска

В преддверии Дня Героев Отечества депутаты и активисты Ельниковского местного отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии» приняли участие в открытии мемориальной доски Герою Советского Союза Георгию Якушкину. Она размещена на здании сельского клуба Старых Пичингуш, где Георгий Трофимович родился, трудился в колхозе и откуда отправился на фронт.

Сапер 78-го стрелкового полка красноармеец Георгий Якушкин особо отличился в боях за освобождение территории Белоруссии. 23 сентября 1943 года уроженец Мордовии в числе первых форсировал реку Днепр, разведал расположение войск неприятеля и сообщил ценные данные командованию полка, чем успешно содействовал переправе своей воинской части.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых задач командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Якушкину Георгию Трофимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

В январе 1944 года отважный сержант в одном из боев был смертельно ранен. Похоронен уроженец Мордовии в городе Сквира Киевской области Украины.