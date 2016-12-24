В Мордовии с начала года 75 граждан с инвалидностью получили компенсацию стоимости ОСАГО

В этом году Отделение Социального фонда России по Республике Мордовия возместило часть стоимости полиса ОСАГО 75 гражданам с инвалидностью на общую сумму свыше 280 тысяч рублей. Размер компенсации составляет 50% полной стоимости страховки.

В фонде напоминают, что компенсировать расходы на ОСАГО могут граждане с инвалидностью, которым транспортное средство необходимо по медицинскими показаниям в соответствии с их программами реабилитации и абилитации.

Данная льгота предоставляется на один автомобиль в период действия страховки, в которой указаны сам льготник или его законный представитель, а также не более двух других водителей.

Компенсацию по договору ОСАГО региональное Отделение СФР может предоставить и в беззаявительном порядке при наличии нужных данных в федеральных информационных базах.

Если какие-либо из сведений отсутствуют в федеральных информационных базах, то для получения компенсации гражданин с инвалидностью или его законный представитель могут лично обратиться в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда по РМ или МФЦ, либо подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг.

Специалисты Отделения фонда рассмотрят заявление в течение 5 рабочих дней, еще столько же отводится на перечисление денежных средств заявителю.