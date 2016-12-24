Минпросвещения России предлагает перед Новым годом заменить школьные звонки на мелодии из балета «Щелкунчик»

Такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который Министерство просвещения РФ реализует совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Он направлен на воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны.

Всемирно известная музыка Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки в преддверии показа балета «Щелкунчик». Знаменитую постановку можно увидеть 31 декабря в официальном сообществе «Большого театра» в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».