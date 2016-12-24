Полиция в Саранске устанавливает личности трех девушек, возможно причастных к хищению одежды из магазина

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии сотрудники полиции устанавливают личность трех девушек, возможно причастных к краже. По предварительным данным, 18 ноября из магазина в Торговом центре по ул. Гагарина, 99А в период с 14:28 до 15:07 они совершили хищение блузки, трех свитеров, двух пар брюк, платья и тапочек.

Приметы первой:

- на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, черные волосы до плеч, носит очки. Была одета: куртка черного цвета, брюки черного цвета, темные ботинки, бежевая водолазка.

Приметы второй:

- на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета: куртка белого цвета, бело-черная шапка ушанка, блузка черного цвета, брюки черного цвета, темные ботинки.

Приметы третьей:

- на вид 20-25 лет, рост 169-175 см, среднего телосложения, волосы русые ниже плеч. Была одета: дубленка черного цвета с белым воротником, брюки черного цвета, темные ботинки.

Всем, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-58, 89022319947 или 102.