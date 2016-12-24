В Мордовии директор транспортной компании ответит в суде за махинации с льготным проездом

По информации прокуратуры РМ, 79-летний фигурант уголовного дела будет держать ответ по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что учредитель и генеральный директор одного из коммерческих предприятий Саранска по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщениях проворачивал махинации на протяжении всего 2020 года. Начальник давал указания подчиненным водителям использовать единые социальные карты своих знакомых и родственников для создания фиктивных поездок льготной категории граждан.

Для получения субсидии из республиканского бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категория граждан, он представил в Минсоцзащиты РМ заведомо ложные сведения о количестве льготных поездок. Компания в качестве компенсации незаконно получила более 400 тысяч рублей.

Отмечается, что на этапе следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал и возместил причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.