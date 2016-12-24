В Саранске в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут показы документальных фильмов

«Агропромышленный комплекс – флагман экономики Мордовии»
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В кинотеатре «Россия» в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут показы документальных фильмов об Отечестве и патриотах своей страны.
Программа фестивальных показов:
2 декабря 15.00 «Отважные. Про любовь. Регулярная армия» (12+)
3 декабря 15:00 – «Отважные. Мамы. Мобилизованные» (12+)
4 декабря 15:00 – «Человек труда» (12+)
5 декабря 13:30 – «Фагот» (12+)
6 декабря 15:00 – «Фагот» (12+)
Перед просмотром фильмов пройдут встречи школьников с участниками специальной военной операции.
Вход на все мероприятия свободный.
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