В Саранске в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут показы документальных фильмов

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В кинотеатре «Россия» в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут показы документальных фильмов об Отечестве и патриотах своей страны.



Программа фестивальных показов:

2 декабря 15.00 «Отважные. Про любовь. Регулярная армия» (12+)

3 декабря 15:00 – «Отважные. Мамы. Мобилизованные» (12+)

4 декабря 15:00 – «Человек труда» (12+)

5 декабря 13:30 – «Фагот» (12+)

6 декабря 15:00 – «Фагот» (12+)



Перед просмотром фильмов пройдут встречи школьников с участниками специальной военной операции.



Вход на все мероприятия свободный.