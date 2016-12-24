В Саранском Штабе общественной поддержки семьям вручили наборы детских принадлежностей и подарочные сертификаты

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» проходят заключительные мероприятия акции «Здравствуй, мама!»
Наборы детских принадлежностей и подарочные сертификаты Детской пищевой станции продолжают вручать семьям, в которых родились малыши с 1 июля по 31 декабря минувшего года.
В этот раз подарки вручила Советник Главы РМ - Региональный сервисный уполномоченный Елена Семелёва.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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