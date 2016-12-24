В Саранском Штабе общественной поддержки семьям вручили наборы детских принадлежностей и подарочные сертификаты

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» проходят заключительные мероприятия акции «Здравствуй, мама!»

Наборы детских принадлежностей и подарочные сертификаты Детской пищевой станции продолжают вручать семьям, в которых родились малыши с 1 июля по 31 декабря минувшего года.

В этот раз подарки вручила Советник Главы РМ - Региональный сервисный уполномоченный Елена Семелёва.