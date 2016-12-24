В старейший храм Мордовии доставят икону с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца

В Иоанно-Богословский соборный храм Саранска доставят три великие святыни. Это икона с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца и образы двух святых сестер-отроковиц – мучениц Веры и Надежды, также с частицами их святых мощей. Торжественная встреча святынь запланирована на 27 октября, они будут находиться в храме до 11 ноября.

Год назад в рамках Всероссийского Молебна о Победе ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца двое суток находился в Саранске для молитвенного поклонения. Теперь, по многочисленным просьбам жителей Мордовии, республика встречает мощи святого Георгия в его иконе.