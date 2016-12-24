Тысячи активистов провели в Москве и Санкт-Петербурге флешмобы в честь дня рождения Владимира Путина

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Москве активисты «Молодой гвардии» вышли на ВДНХ с плакатами, рассказывающими о достижениях России. Молодые люди выстроились в живое поздравление нашего Президента с днем рождения.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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