Активные родители из Мордовии могут получить 2 миллиона рублей на свои образовательные проекты

Российское общество «Знание» продолжает прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ. На его проведение Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 миллиард рублей. Заявки принимаются на сайте до 25 октября, самые лучшие проекты получат денежные премии на реализацию.

На конкурс принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание.

Заявки будут оцениваться в три этапа: сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом федеральные эксперты.

Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч, один миллион рублей и два миллиона рублей. Победители будут объявлены на заседании Всероссийского родительского комитета.