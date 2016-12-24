Екатерина Артаева из Мордовского краеведческого музея им. И. Д. Воронина вышла в финал всероссийского конкурса «Проводники смыслов»

В Саранске прошел один из полуфиналов II сезона всероссийского конкурса «Проводники смыслов» программы «Больше, чем путешествие». В соревновании принимали участие экскурсоводы из Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Помимо знакомства с национальным колоритом нашей республики, конкурсанты представили на суд экспертного совета свои экскурсионные проекты. По итогам их рассмотрения эксперты вынесли свое решение.

В финале всероссийского конкурса «Проводники смыслов» Мордовию будет представлять Екатерина Артаева — заведующий отделом природы Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина. Она презентует свой экскурсионный проект «Великое озеро».

Отметим, что полуфинал конкурса в Саранске был организован при поддержке Госкомитета РМ по делам молодежи и Министрства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.