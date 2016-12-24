В Мордовии женщина на иномарке в результате ДТП отправила в больницу юного мотоциклиста

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По информации Госавтоинспекции республики, 3 октября в 14:00 на 4 км автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск - Комсомольский» 52-летняя женщина за рулем автомашины «Киа Рио» при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству и совершила столкновение с мотоциклом «Xонда CBR 1000RR» под управлением 18-летнего молодого человека, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами был госпитализирован в Комсомольскую ЦРБ. По данным Госавтоинспекции, оба участника аварийного инцидента находились в трезвом состоянии.
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