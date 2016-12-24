Этой осенью в Мордовии планируется призвать и направить для прохождения военной службы более 500 человек

В республиканском пресс-центре прошел брифинг с военным комиссаром Республики Мордовия полковником Игорем Тихомировым.



По итогам весеннего призыва граждан на военную службу отмечено, что задание на укомплектование Вооруженных сил России по количественным и качественным показателям выполнено в Мордовии полностью. Для прохождения военной службы призвано более 1000 человек, в том числе 4 призывника направлено в спортивную роту и 5 - призывников в научные роты. Все новобранцы были обеспечены повседневной формой одежды, а также несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

С 1 октября в районах республики и городе Саранск начали свою работу призывные комиссии. Отправки призывников со сборного пункта Мордовии начнутся с 15 октября.

Этой осенью планируется призвать и направить для прохождения военной службы более 500 человек. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, осуществляется как и прежде повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами.

Мероприятия осеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут своевременно отправлены к местам проживания.

«Хочу успокоить призывников и их родителей - знаю, эта тема часто обсуждается, - срок службы по призыву остается неизменным: один год. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», - подчеркнул Игорь Тихомиров.



С 01 октября в военном комиссариате организована работа «горячей линии» для информирования населения по вопросам проведения призывной кампании (телефон: (8342) 38-55-14), где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.

Также функционирует раздел «Военные комиссариаты» на сайте e-mordovia, где размещена и постоянно обновляется актуальная справочная информация по вопросам призыва.