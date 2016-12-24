В Мордовии из-за короткого замыкания электропроводки сгорел дорогостоящий электромобиль

По информации МЧС по РМ, в республике за минувшие сутки сгорели сразу три авто. В селе Старая Потьма Зубово-Полянского района в домохозяйстве огнь уничтожил в гараже две автомашины - Mitsubishi Outlander 2008 года выпуска и новенький электромобиль Voyah Free 2023 года выпуска.

Электромобиль хозяин оставил на ночь на зарядке - из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на общей площади 50 квадратных метров.

Второй инцидент произошел в Инсаре. На территории пенькового завода сгорел автомобиль Renault Duster 2013 года выпуска. От нагретой поверхности глушителя произошло воспламенение, огонь перекинулся на сам автомобиль.

Отмечается, что хозяин кроссовера не пострадал.