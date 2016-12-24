В Мордовии вводят запрет на розничную продажу алкоголя с 23 до 9 часов в «наливайках», расположеных в МКД и на прилегающих к ним территориях

2 октября в Саранске прошла очередная сессия Госсобрания Мордовии, в работе которой приняли участие члены регионального Правительства, руководители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.



В начале заседания состоялась передача ордена Славы Республики Мордовия III степени, которым посмертно был удостоен депутат семи созывов Госсобрания РМ Юрий Тутуков. «Юрий Васильевич ушел из жизни в июле этого года. Он работал в составе Комитета по социальной политике и Комиссии по вопросам депутатской этики. Внес существенный вклад в совершенствование законодательства республики. Его имя присвоено Торбеевскому колледжу мясной и молочной промышленности, где Юрий Васильевич проработал более полувека»», – напомнил председатель парламента Владимир Чибиркин. Награду передали вдове депутата.



На сессии депутаты внесли изменения в закон «О государственном регулировании розничного оборота алкогольной продукции на территории Республики Мордовия». Вводится запрет на розничную продажу алкоголя с 23 до 9 часов в заведениях общепита (за исключением ресторанов), которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Решение принято, чтобы снизить количество «псевдокафе» и «псевдобаров», где под предлогом оказания услуг общественного питания ночью в розницу продается алкогольная продукция во вскрытой таре.



По инициативе прокурора Мордовии устанавливается административная ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за неисполнение или нарушение решений антитеррористических комиссии муниципальных образований, а также повторные подобные нарушения.



Поддержано предложение Министра образования РМ Елены Солдатовой об увеличении выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.



Также поддержана инициатива Комитета Госсобрания Мордовии по социальной политике об увеличении размера ежемесячной денежной выплаты лицам, которые работали в тылу в период Великой Отечественной войны.



Отныне организациям-участникам региональных инвестиционных проектов будут предоставляться льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций. Изменение в законе «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия» предусматривает предоставление организациям-участникам региональных инвестпроектов земельных участков в аренду без проведения торгов.



Изменения коснутся и дорожной деятельности в Мордовии. Уполномоченный орган исполнительной власти наделяется полномочием по принятию решений о размещении, отключении и демонтаже средств фиксации ПДД на автодорогах общего пользования.