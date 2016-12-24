В Мордовии в ходе операции «Нелегал-2024» нашли двух иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В Мордовии правоохранительные органы в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» проводят проверки на объектах жилого сектора, а также в местах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.
Как сообщает МВД по РМ, в результате проведенных проверочных мероприятий было выявлено 36 административных правонарушений, в том числе установлены 10 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, и два иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.
Также было установлено 3 факта фиктивной постановки на миграционный и регистрационный учет, а также 1 факт организации незаконной миграции.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке