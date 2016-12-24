В Мордовии в ходе операции «Нелегал-2024» нашли двух иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ

В Мордовии правоохранительные органы в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» проводят проверки на объектах жилого сектора, а также в местах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает МВД по РМ, в результате проведенных проверочных мероприятий было выявлено 36 административных правонарушений, в том числе установлены 10 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, и два иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

Также было установлено 3 факта фиктивной постановки на миграционный и регистрационный учет, а также 1 факт организации незаконной миграции.