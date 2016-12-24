Чемпион Европы по мотогонкам на льду Максим Захаров провел спортивную зарядку для сотрудников УФСИН по РМ

В пенитенциарном ведомстве отмечают, что в программе зарядки были задействованы физические упражнения на все группы мышц.

По завершении Максим Захаров за чашкой чая рассказал о пути к своим победам на спортивном поприще, поделился своими мыслями о семейных ценностях и преемственности поколений, ответственном отцовстве и других актуальных темах.

«В нашем обществе много людей, ценящих заботу о здоровье, стремящихся к развитию, и получающих энергию и позитивные эмоции от участия в таких мероприятиях. Благодаря таким идеям и инициативам, сотрудники не только заботятся о своем физическом состоянии, но и находят новые способы пополнить свои эмоциональные ресурсы», - отметила заместитель начальника УФСИН по РМ Лариса Сергеенко.