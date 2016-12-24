Чемпион Европы по мотогонкам на льду Максим Захаров провел спортивную зарядку для сотрудников УФСИН по РМ

«Время героев - это наше время!»
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В пенитенциарном ведомстве отмечают, что в программе зарядки были задействованы физические упражнения на все группы мышц.
По завершении Максим Захаров за чашкой чая рассказал о пути к своим победам на спортивном поприще, поделился своими мыслями о семейных ценностях и преемственности поколений, ответственном отцовстве и других актуальных темах.
«В нашем обществе много людей, ценящих заботу о здоровье, стремящихся к развитию, и получающих энергию и позитивные эмоции от участия в таких мероприятиях. Благодаря таким идеям и инициативам, сотрудники не только заботятся о своем физическом состоянии, но и находят новые способы пополнить свои эмоциональные ресурсы», - отметила заместитель начальника УФСИН по РМ Лариса Сергеенко.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
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