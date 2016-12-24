Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба приглашает школьников на экскурсию по территории базы

«Время героев - это наше время!»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
Экскурсия проводится по адресу г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 6а. Номер телефона для желающих ознакомиться с деятельностью службы - 8(8342)38-03-03.
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