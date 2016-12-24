Глава Мордовии выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора «Мордовдорстроя» Александра Мокшина

Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования родным и близким генерального директора «Мордовдорстрой» Александра Ивановича Мокшина.



«Больше полувека Александр Иванович посвятил дорожно-строительной отрасли. Почётный дорожник России, заслуженный строитель Мордовии, полный кавалер ордена Славы Республики Мордовия. Под его руководством построены и отремонтированы тысячи километров дорог республики. Всегда чутко относился к людям, работавшим на предприятии. Занимался благотворительностью. Александра Ивановича любили и уважали. Большая утрата для всех нас», - говорится в сообщении.



Александр Мокшин родился в 1947 году в Куйбышевской (Самарской) области. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.



В 2001 году был приглашен в Мордовию, чтобы возглавить «Мордовдорстрой». Под его руководством предприятие добилось высоких результатов. Компания сразу же активно приступила к выполнению дорожно-строительных работ, одновременно создавая прочную производственную базу, оснащая ее многофункциональным и надежным оборудованием.



Результаты работы ООО «Мордовдорстрой» можно увидеть по всей республике, начиная с города Саранска и заканчивая самыми отдаленными районами. Специалисты предприятия работали на самых важных стройках региона.



Александру Ивановичу было 77 лет.