За три дня операции «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС выявили на дорогах Мордовии 24 водителя с признаками опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проводилось на территории республики с 27 по 29 сентября.

Как сообщается, за три дня проведения рейдовых проверок, направленных на пресечение фактов нетрезвого вождения, инспекторы ДПС отстранили от участия в дорожном движении 24 водителя с признаками опьянения, четверо из которых совершили данное нарушение повторно.

В Госавтоинспекции напоминают, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Можно добавить, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушители могут лишиться своего автомобиля - авто по решению суда конфискуются в пользу государства, как средство совершения преступления.