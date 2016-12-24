В Мордовии бывшая главбух коммерческой организации отправится на зону за махинации на 67 миллионов рублей

В столице Мордовии суд огласил приговор 45-летней местной жительнице за мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Вместе со своими подчиненными женщина увела у своей фирмы более 67 миллионов рублей.

По данным следствия, главбух была у финансового руля коммерческой организации с 2012 года. Спустя 6 лет добросовестной работы она решила повысить свое благосостояние криминальным путем. К делу она привлекла двух подчиненных работниц, которые знали о способах и методах перечисления безналичных денежных средств по банковским счетам, близко общались с предпринимателями, представителями кредитно-банковских учреждений и государственных органов.

Пользуясь служебным положением на протяжении 4 лет, с октября 2018 года по май 2021-го, соучастницам удавалось скрывать хищение крупных сумм за счет фиктивных платежных поручений, а также при помощи манипуляций с доходами фирмы от реализации продукции. Всего под руководством главбуха на подконтрольные счета было совершено более 150 перечислений денежных средств по поддельным платежным поручениям.

Кроме того, за счет фирмы дамочки приобретали автотранспорт, путевки на отдых за границей, оплачивали строительные и ремонтные услуги, покупали дорогую одежду. Общая сумма похищенного составила более 67 миллионов рублей.

Эти «фокусы» с финансами компании разоблачили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по го Саранск. Две подельницы главбуха по приговору суда уже получили по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения их детей 14-летнего возраста.

В ходе предварительного расследования главный бухгалтер заключила досудебное соглашение о сотрудничестве,в отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство. По информации прокуратуры РМ, суд определил ей наказание также в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск о возмещении материального ущерба.