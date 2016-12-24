В Мордовии предпринимателям расскажут, как открыть пункты выдачи заказов популярного маркетплейса

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для представителей бизнеса проходят вебинары по открытию пунктов выдачи заказов.

Очередной вебинар состоится 2 октября в 11:00 и будет доступен по ссылке: https://clck.ru/3DcnGk.

Вебинар проведет заместитель руководителя команды поддержки пунктов выдачи заказов одного из ведущих маркетплейсов страны Елена Тимко.

Спикер расскажет о пошаговом открытии пункта выдачи и партнерской программе, создании заявки, о поиске помещения. Поделится секретами быстрого роста бизнеса и затронет волнующие предпринимателей темы, начиная от открытия ИП, заканчивая подбором сотрудником.