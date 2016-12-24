Полпред Президента России Игорь Комаров встретился с участником программы «Время героев» Александром Тихоновым

30 сентября 2024 года в Москве полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном Игорь Комаров встретился со своим подопечным – полковником Александром Тихоновым, участником программы «Время героев».

Поводом для встречи стало завершение первого образовательного модуля программы «Время героев», подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Главы государства Владимира Путина для участников СВО.

Александр Тихонов приступил к стажировке в конце июля. Для формирования необходимых компетенций для него была разработана специальная программа. За два месяца он на практике познакомился с основами государственного и муниципального управления, деятельностью органов государственной власти в субъектах Федерации округа и аппарата полномочного представителя.

В рамках первого образовательного модуля программы «Время героев» полковник Александр Тихонов посетил 7 регионов ПФО (Башкортостан, Чувашию, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Пензенскую области). Почти в каждом субъекте Александр Тихонов побывал в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества», Центре управления регионом (ЦУР), посетил образовательные учреждения Министерства обороны России и площадки окружных проектов «Гвардеец», «Кадет Приволжья», где пообщался с ребятами в рамках уроков мужества. В числе масштабных мероприятий – Совет округа, Всероссийский молодежный форум «Иволга», Ассоциация Городов Поволжья и Ассоциация законодателей ПФО, юбилейные торжества Уфы и Кирова, на которых Александр Тихонов работал вместе со своим наставником - полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым.

В ходе встречи полпред обсудил с Александром Тихоновым итоги его стажировки и перспективы работы. «Государственная гражданская служба не менее ответственна, чем военная, требует серьезных управленческих навыков, компетенций и знаний в социально-экономической сфере, но самое главное – желания помогать людям, - подчеркнул полпред. - У каждого направления госслужбы своя специфика, задачи и возможности. Уверен, что по итогам стажировки у Вас сложилось четкое понимание, как работают региональные органы власти и как принимаются решения. Вы также познакомились с деятельностью нашего аппарата и его основными задачами. Надеюсь, приобретенные навыки и личный опыт помогут определиться с направлением Вашей будущей деятельности».

Игорь Комаров также отметил, что полковник Александр Тихонов успешно прошел программу стажировки, объявленную Президентом России Владимиром Путиным, благодаря трудолюбию, целеустремленности, искренности, желанию сделать все возможное для процветания нашей большой страны.

В свою очередь, Александр Тихонов поблагодарил полпреда за наставничество и поддержку.

Напомним, что участниками первого потока программы «Время героев» стали 83 военнослужащих СВО, прошедших строгий отбор. Один из них - Александр Михайлович Тихонов – уроженец села Яльчики Чувашской Республики – с первых дней начала СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества.

Цель программы «Время героев» - формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также государственных компаний из числа участников специальной военной операции. Ожидается, что по итогам обучения и практики они усилят кадровый управленческий потенциал России.