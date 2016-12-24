В Саранске суд рассмотрит уголовное дело по факту избиения участника СВО и хищения у него денежных средств

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По информации Следственного комитета по РМ, перед судом предстанет 16-летний подросток, участвовавший в уличном нападении на ветерана специальной военной операции. Он будет отвечать за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, рано утром 31 мая этого года на улице Васенко в городе Саранске двое персонажей напали на ранее незнакомого 27-летнего участника СВО, избили его и стали требовать передачи денежных средств. После этого через мобильный телефон потерпевшего, используя интернет-приложение банка, перевели себе 20 тысяч 200 рублей. Деньги нападавшие впоследствии обналичили и поделили между собой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из налетчиков, 26-летний мужчина, был задержан и заключен под стражу. В рамках расследования была также установлена причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Саранска.
В ходе следствия 16-летний подросток полностью признал свою вину, причиненный потерпевшему ущерб соучастники возместили в полном объеме.
Деяния старшего из криминального дуэта в суде будут рассматривать отдельно по статьям о разбое и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.
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