Роспотребнадзор по РМ проводит «горячую линию» по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа

Управление Роспотребнадзора по РМ и Центр гигиены и эпидемиологии с 30 сентября по 11 октября проводят «горячую линию» для граждан по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

Специалисты проконсультируют по следующим вопросам:

- об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ

- об иммунизации против гриппа (где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции, и др.)

- о вакцинах против гриппа (состав, совместимость с другими вакцинами, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях)

- о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ

- о введении ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях социальной инфраструктуры при осложнении эпидобстановки по гриппу и ОРВИ

- о лабораторной диагностике гриппа и ОРВИ, получения медицинской помощи

- о противовирусных препаратах (наличие в аптечной сети и др.), использовании медицинских масок

- о соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях

С вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам «горячей линии» - 8(8342)24-02-52, 8(8342)24-16-89.

Часы работы «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РМ - понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).

8(8342)24-62-68 – Консультационный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии. Часы работы Консультационного центра: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).