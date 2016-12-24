В Мордовии отметили вторую годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

30 сентября, в День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, в Мордовии прошли посвященные этой значимой дате мероприятия.



В Мемориальном музее военного и трудового подвига открылась выставка, повествующая о защитниках новых российских регионов - уроженцах Мордовии. Экспозиция рассказывает о Героях Российской Федерации - Давиде Малыйкине и Григории Слугине. На выставке размещены фотографии со Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

В Мордовском краеведческом музее имени И. Д. Воронина можно увидеть парадную и повседневную форму военнослужащих СВО, знамя из зоны военных действий на Донбассе с ликом Святого благоверного князя Дмитрия Донского, а также икону и знамя с изображением Феодора Ушакова.

Выставка с фотографиями ветеранов специальной военной операции из Мордовии открылась в региональном штабе общественной поддержки. Организатором выступило общественное движение «Волонтеры Победы» и филиал фонда «Защитники Отечества».



В школах Саранска активисты Российских студенческих отрядов республики провели тематические «Разговоры о важном». В сквере Защитников Донбасса прошло торжественное возложение цветов к мемориалу. В церемонии приняли участие представители «Молодой гвардии», общественных и патриотических организаций и объединений региона.