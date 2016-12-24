В этом году 6 нотариусов Саранска были оштрафованы за нарушение требований по защите персональных данных

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия на постоянной основе в рамках свое компетенции осуществляются мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере компьютерной информации.
По итогам проверки деятельности нотариусов саранского нотариального округа выявлены нарушения требований по защите персональных данных при их обработке в информационных системах.
Такие нарушения могли привести к несанкционированному использованию посторонними лицами сведений, доступ к которым охраняется законом, а также к попаданию персональных данных граждан, обращавшихся к нотариусам, в открытый доступ.
За 9 месяцев 2024 года 6 нотариусов Саранска были привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 13.12 КоАП РФ «Нарушение требований о защите информации». Им назначено наказание в виде штрафа.
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