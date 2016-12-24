В Мордовии за прошедшее лето семь благоустроенных по нацпроекту пляжей посетили 90 тысяч человек

В Мордовии по инициативе Минэкономики РМ межведомственная комиссия проводит проверку готовности пляжей, обустроенных по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», к зимнему периоду.



Основная задача такого мониторинга заключается в обеспечении сохранности оборудования, приобретенного с государственной поддержкой - с тем, чтобы своевременно подготовить пляжи к началу купального сезона 2025 года.



Как сообщается, в настоящее время летнее оборудование практически полностью отправлено на склады. В зимний период на обустроенных территориях будет доступна аренда беседок с мангальными зонами и зимние активности.

При этом, у Сузгарьевского водоема в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ведется создание круглогодичного кемпинга.



По данным регионального Министерства экономики, в Мордовии за прошедшее лето семь благоустроенных пляжей посетили 90 тысяч человек.