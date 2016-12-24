Саранск в рейтинге 100 крупных городов РФ по заработной плате оказался на 80 месте

РИА Новости составило рейтинг крупных российских городов по заработной плате. По данным исследования, лидерами рейтинга по уровню зарплат в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.

Эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты.

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране составила 86,5 тысячи рублей. Любопытно, что самая высокая оказалась не в Москве, а в Анадыре – свыше 164 тысяч рублей в месяц. Но и Москва не сильно уступила – в среднем здесь зарабатывают более 160 тысяч рублей в месяц. В Саранске уровень зарплат гораздо скромнее – здесь эксперты называют цифру в 51,4 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге по покупательной способности средней зарплаты занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг более чем в 6 раз (в Москве более чем в 5 раз).

Саранск в рейтинге среди 100 городов расположился на 80 месте – у нас чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 2,78 раза.