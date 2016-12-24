Саранск в рейтинге 100 крупных городов РФ по заработной плате оказался на 80 месте

Репортер

РИА Новости составило рейтинг крупных российских городов по заработной плате. По данным исследования, лидерами рейтинга по уровню зарплат в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста.

Эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты.

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране составила 86,5 тысячи рублей. Любопытно, что самая высокая оказалась не в Москве, а в Анадыре – свыше 164 тысяч рублей в месяц.  Но и Москва не сильно уступила – в среднем здесь зарабатывают более 160 тысяч рублей в месяц. В Саранске уровень зарплат гораздо скромнее – здесь эксперты называют цифру в 51,4 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге по покупательной способности средней зарплаты занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг более чем в 6 раз (в Москве более чем в 5 раз).

Саранск в рейтинге среди 100 городов расположился на 80 месте – у нас чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 2,78 раза.

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