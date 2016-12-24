В Саранске подделка протокола собрания собственников в жилом доме привела к возбуждению уголовного дела

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По информации прокуратуры РМ, основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки, проведенной по обращению жителя Саранска.
В ходе проверки было установлено, что управляющая компания повысила плату за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Решение о повышении было принято на основании протокола внеочередного общего собрания собственников помещений МКД в августе 2024 года.
В действительности, такое собрание фактически не проводилось, собственники помещений участия в нем не принимали и бюллетени голосования не подписывали.
В этой связи прокуратурой района в органы дознания были направлены материалы проверки. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).
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