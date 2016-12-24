Обращение Главы Мордовии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией

Социум

Дорогие друзья!

Этот день связан с ключевыми событиями в новейшей истории России. Два года назад жители новых регионов страны приняли судьбоносное решение - быть с Россией, вернуться домой. Во все времена мы были одной большой семьёй, объединенной общей историей, культурой и верой.

Мордовия активно помогает в восстановлении Каланчакскому округу Херсонской области. Жители республики выезжают туда с гуманитарными миссиями, помогают восстанавливать инфраструктуру, оказывается помощь, так необходимая нашим соотечественникам. Самое главное - республика делится с жителями подшефного региона своей добротой, теплотой и уверенностью в будущем. Мы вместе и сообща преодолеем все невзгоды.

От всей души желаю всем мира и благополучия!

Глава Республики Мордовия                                                       А. Здунов

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