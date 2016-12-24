В Мордовии из-за пала сухой травы в селе сгорели надворные постройки и бесхозный дом

Как сообщает МЧС по РМ, в селе Татарская Пишля Рузаевского района возникший в поле огонь из-за сильного ветра в считанные минуты перекинулся на надворные постройки.

В результате, огнем были уничтожены 4 надворные постройки и бесхозный дом. По предварительным данным, площадь сгоревшей территории составляет 2 гектара.

К тушению пожара от МЧС было привлечено более 30 специалистов и 8 единиц техники.

По данным ведомства, пожарно-спасательные подразделения в сентябре совершили уже несколько десятков выездов на тушение сухостоя и ликвидацию возгораний мусора.