В Мордовии владельца огорода с коноплей обязали пройти курс лечения от наркомании

В Ромодановском районе 52-летний местный житель выслушал приговор суда за незаконное хранение наркотических средств и культивирование запрещенных растений. Сельчанин ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за пристрастие к растительной «дури».

По информации МВД по РМ, в июле этого года сотрудниками УНК была получена информация о возможном хранении запрещенных веществ жителем села Малые Березники. При отработке сведений в надворных постройках мужчины полицейские обнаружили пакеты с высушенной коноплей. Кроме того, 55 кустов наркосодержащего растения произрастали на грядке в огороде сельского жителя. Все запрещенные вещества были изъяты.

По утверждению владельца наркотического огорода, коноплю он традиционно выращивал для последующего личного употребления. Суд в приговоре учел этот нюанс. По совокупности преступлений мужчине было назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ. Также он обязан пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию.