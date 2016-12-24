В Мордовии в результате ДТП еще один юный мотоциклист угодил в больницу

По информации Госавтоинспекции республики, 26 сентября в 16.05 на ул. Советской в поселке Зубова Поляна 45-летний водитель автомашины «Форд Фокус» при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом «Нанфанг 250-8A» под управлением 16-летнего подростка (водительское удостоверение он не получал), который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу. Отмечается, что оба водителя находились в трезвом состоянии.

В отношении юного мотоциклиста составили административные материалы за езду без прав и без полиса ОСАГО.