В Мордовии в результате ДТП еще один юный мотоциклист угодил в больницу

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По информации Госавтоинспекции республики, 26 сентября в 16.05 на ул. Советской в поселке Зубова Поляна 45-летний водитель автомашины «Форд Фокус» при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом «Нанфанг 250-8A» под управлением 16-летнего подростка (водительское удостоверение он не получал), который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу. Отмечается, что оба водителя находились в трезвом состоянии.
В отношении юного мотоциклиста составили административные материалы за езду без прав и без полиса ОСАГО.
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