Выехавший за границу России по частным делам сотрудник МЧС по РМ лишился допуска к государственной тайне

УФСБ России по Республике Мордовия в рамках предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению нарушений в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Установлено, что в июне текущего года сотрудник ГУ МЧС России по Республике Мордовия, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в нарушении правил защиты охраняемой законом информации, выехал за границу РФ по частным делам.

За несоблюдение режима секретности гражданин привлечен к ответственности по ст. 13.12 КоАП России «Нарушение правил защиты информации». Ему прекращен допуск к государственной тайне.

В УФСБ по РМ напоминают, что нарушение требований, предписанных законом «О государственной тайне», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.