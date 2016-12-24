Выехавший за границу России по частным делам сотрудник МЧС по РМ лишился допуска к государственной тайне

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УФСБ России по Республике Мордовия в рамках предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению нарушений в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Установлено, что в июне текущего года сотрудник ГУ МЧС России по Республике Мордовия, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в нарушении правил защиты охраняемой законом информации, выехал за границу РФ по частным делам.
За несоблюдение режима секретности гражданин привлечен к ответственности по ст. 13.12 КоАП России «Нарушение правил защиты информации». Ему прекращен допуск к государственной тайне.
В УФСБ по РМ напоминают, что нарушение требований, предписанных законом «О государственной тайне», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.
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